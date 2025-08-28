Лукашенко поручил перевести бывшие рестораны McDonald’s на белорусские продукты

Созданные на базе ушедшего из Белоруссии McDonald’s рестораны быстрого питания Mak.by для изготовления блюд станут использовать только отечественные продукты. Такое поручение озвучил президент Александр Лукашенко на совещании, посвященном сельскому хозяйству.

Глава республики дал время руководителям заведений для смены поставщиков до 1 октября.

«Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям показываете?» — привел заявление Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

В июне этого года Белоруссия столкнулась с резким ростом цен на картофель. Местные фермеры экспортировали большую часть урожая в Россию для выгодной продажи.

На этом фоне Лукашенко призвал жителей республики сократить объемы овоща в рационе: чтобы не навредить фигуре. Он пояснил, что пюре или запеченные клубни можно есть не более двух раз в неделю.