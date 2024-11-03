Стало известно, сколько денег выложили Трамп и Харрис на избирательные кампании

Кампания по избранию Камалы Харрис на пост американского лидера собрала почти миллиард долларов, а ее соперник Дональд Трамп — чуть меньше 400 миллионов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты сослались на статистику федеральной избирательной комиссии. По ее данным, на середину октября, почти все деньги уже потратили: у Харрис осталось 118 миллионов долларов, а у Трампа 36,2 миллиона. Отсюда следует, что кандидаты в президенты потратили свыше 1,2 миллиарда долларов.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил, что Трамп может сотрудничать с представителями финансовой элиты американского общества. Это поможет ему на выборах, потому что кандидата от Демократической партии Камалу Харрис «просто сольют».