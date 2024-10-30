Политолог Колташов: Харрис «сольют» на выборах на фоне договоренностей Трампа с финансовой элитой США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может иметь договоренности о сотрудничестве с представителями финансовой элиты американского общества. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в интервью «Свободной Прессе».
По его мнению, на этом фоне для обычных граждан Соединенных Штатов развивается неутешительный сценарий — кандидата от Демократической партии Камалу Харрис «просто солью».
Если бы предвыборная гонка была настоящей борьбой, а не фикцией, появилась бы надежда на то, что в США грядут экономические перестройки. Сейчас есть ощущение, что победа Трампа будет такой же, как в 2016 году, считает специалист.
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