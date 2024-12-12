Стало известно, сколько денег Абхазия нашла для бюджетников

Государственным служащим Абхазии выплатят зарплаты за прошедший ноябрь. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба, его процитировало РИА «Новости» .

Средства выделят из федерального бюджета. Первыми деньги получат сотрудники оборонного ведомства республики, полицейские и работники других силовых структур.

Всего на эти цели Абхазия направит 230 миллионов рублей. Выплаты заработных плат сотрудникам здравоохранения, образования и учреждений культуры в регионах обеспечат уже местные бюджеты.

Власти Абхазии 6 декабря заявили о почти полной остановке финансирования с российской стороны. Из-за этого республика не может найти деньги в том числе и на оплату перетока электроэнергии из России.

Руководство Абхазии направило запрос о предоставлении финансовой помощи в адрес главы российского правительства Мишустина. Пока республика ответа на этот запрос не получила.

Электричество на всей территории Абхазии пропало 11 декабря. В республике остановилась Ингурская ГЭС.