Стало известно, с кем россияне готовы осваивать Арктику

Большинство россиян предпочли бы осваивать Арктику с дружественными странами. На это указывают результаты социологического исследования «Образ Арктики в глазах россиян», проведенного службой Russian Field. Данные изучил «Коммерсант» .

В ходе исследования опросили 1,6 тысячи человек. Россиянам задали ряд вопросов. Например, как они относятся к военной активности стран НАТО в Арктике — 58% респондентов выразили мнение, что из-за нее растет конфликтный потенциал в Арктическом регионе. Каждый пятый опрошенный (19%) не согласен с этим утверждением, еще у 14% нейтральная позиция.

Также 55% опрошенных считают Арктику территорией стабильности и конструктивного сотрудничества, 79% выступили за международное сотрудничество в регионе, 68% призвали добывать там нефть и другие ресурсы.

Однако в вопросе экономического освоения региона мнения россиян разошлись: 36% считают, что Арктику нужно развивать вместе с дружественными России государствами — Китай, Индия и другими странами, входящими в БРИКС. Также 27% опрошенных предложили осваивать регион с государствами, входящими в ЕАЭС. Еще 31% выступили за сотрудничество с другими арктическими странами. Оставшиеся 6% вовсе не поддержали экономическое освоение Арктики.

Ранее президент Владимир Путин заявил о стремлении России к равноправному сотрудничеству в Арктике. По его словам, роль Арктического региона растет для всего мира.