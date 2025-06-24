Стало известно, почему Зеленского не пустили за стол переговоров НАТО

Орбан: США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть рядом с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что зарубежные политики не захотели сидеть с ним за одним столом. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА «Новости» .

По его словам, то, что президент Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО — главный признак того, что предыдущая глава завершилась.

«США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — сказал премьер-министр.

Орбан обратил внимание, что «не рад видеть» Зеленского на саммите ЕС ни в четверг, ни пятницу.

До этого Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности.