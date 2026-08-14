Стало известно, почему Трамп помирился с Маском

Американский лидер Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск, которые долгое время находились в конфликте, помирились благодаря желанию предпринимателя поддержать республиканцев на выборах в ноябре. Об этом сообщил источник газеты The Wall Street Journal .

Маск намерен потратить не менее 100 миллионов долларов на программу повышения явки избирателей, чтобы помочь республиканцам удержать контроль над конгрессом.

«Эта сцена стала кульминацией почти годичных усилий по воссоединению Трампа и Маска», — заявил собеседник журналистов.

Также общение возобновилось на фоне покушения на консервативного активиста Чарли Кирка. Помощники главы Белого дома заявили, что Трамп и Маск уже не будут так близки, как раньше, однако теперь общаются раз в месяц, обсуждают ИИ, Китай и мировую повестку.

Ранее Илон Маск с иронией поинтересовался, за сколько он смог бы купить Великобританию.