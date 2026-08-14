Стало известно, почему Трамп помирился с Маском
WSJ: Трамп и Маск помирились из-за желания миллиардера поддержать республиканцев
Американский лидер Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск, которые долгое время находились в конфликте, помирились благодаря желанию предпринимателя поддержать республиканцев на выборах в ноябре. Об этом сообщил источник газеты The Wall Street Journal.
Маск намерен потратить не менее 100 миллионов долларов на программу повышения явки избирателей, чтобы помочь республиканцам удержать контроль над конгрессом.
«Эта сцена стала кульминацией почти годичных усилий по воссоединению Трампа и Маска», — заявил собеседник журналистов.
Также общение возобновилось на фоне покушения на консервативного активиста Чарли Кирка. Помощники главы Белого дома заявили, что Трамп и Маск уже не будут так близки, как раньше, однако теперь общаются раз в месяц, обсуждают ИИ, Китай и мировую повестку.
Ранее Илон Маск с иронией поинтересовался, за сколько он смог бы купить Великобританию.