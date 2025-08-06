Стало известно, почему крупнейшие банки США отказали Трампу в обслуживании

Крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Bank of America отказали Дональду Трампу в обслуживании в 2021 году из-за давления администрации Джо Байдена. Об этом сообщили источники газеты The New York Post .

Причина связана со скандалом вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года. Тогда регуляторы предупредили банки, что хранение денег Трампа может привести к нарушению правил, запрещающих кредитным организациям вести бизнес с лицами, представляющими «репутационный риск».

Чиновники из Федеральной корпорации по страхованию вкладов и ФРС настояли, чтобы в список таких людей вошли и лица с «нестандартными политическими и деловыми связями».

«Вспомните, каково было быть Трампом в 2021 году. После 6 января он стал щекотливой темой, и регуляторы ясно дали нам понять, что мы не должны иметь с ним дел», — рассказал один из топ-менеджеров.

В ноябре 2024 года с Трампа сняли обвинения во вмешательстве в процесс выборов и причастности к штурму Капитолия.