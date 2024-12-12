Стало известно, почему директор ФБР внезапно ушел в отставку

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй покинет свой пост до инаугурации Дональда Трампа. Об этом решении Рэй заявил на внутреннем совещании в бюро, сообщило Reuters .

«После нескольких недель тщательных раздумий я решил, что в интересах Бюро будет правильно, чтобы я дослужил до окончания нынешней администрации в январе и затем оставил свою должность», — сказал Рэй на совещании.

Директора ФБР назначают на 10-летний срок по представлению президента США. Он имеет право уволить его в любой момент, притом не объясняя причин. Рэй возглавил бюро при Трампе в 2017 году, следующая администрация Белого дома его не сменила.

Теперь же Дональд Трамп, вступающий на пост президента США 20 января, дал понять, что хочет, чтобы на посту главы ФБР Рэя сменил Кэш Патель. Трамп ценит его за личную лояльность. Сам Патель в прошлом — ярый критик бюро, он неоднократно призывал уволить высшее руководство этой структуры.