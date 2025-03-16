Стало известно об отказе Си Цзиньпина посещать саммит в ЕС

FT: Цзиньпин не посетит саммит в честь годовщины отношений между КНР и ЕС

Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение Евросоюза посетить саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между сообществом и Китаем. Об этом сообщила британская газета Financial Times .

«Си отклонил приглашение посетить Брюссель в рамках саммита, чтобы отметить 50-ю годовщину установленных связей между Китаем и Евросоюзом», — отметили журналисты.

На мероприятии Китай может представить премьер Государственного совета КНР Ли Цян, который обычно и посещает этот саммит, в то время как Цзиньпин принимает в Пекине высокопоставленных гостей из ЕС. При этом в самом ЕС считают, что в честь годовщины отношений председателю КНР стоило приехать самому.

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что для страны сотрудничество с Китаем гораздо выгоднее, чем противостояние. Однако ФРГ якобы не может упускать из виду китайскую поддержку, оказываемую России.