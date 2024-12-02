Бербок заявила, что Германия не может полностью доверять Китаю

Для ФРГ сотрудничество с Китаем гораздо выгоднее, чем противостояние, но Германия не может упускать из виду поддержку, оказываемую КНР России. Главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок процитировало РИА «Новости» .

«Наша безопасность тесно связана с безопасностью других регионов мира. Поэтому обмен мнениями и дипломатия сейчас крайне важны даже с теми, у кого взгляды на мир отличаются от наших», — заявила дипломат.

При этом Бербок обратила внимание на то, что сотрудничество Китая с Россией никак не вписывается в европейское понимание мира.

По ее словам, республика вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир в качестве члена Совета Безопасности ООН, идет против европейских интересов, помогая России.

«Я скажу в Пекине о том, что мы просто не можем это игнорировать в отношениях с Китаем», — заявила министр.

Помимо прочего, глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что ФРГ поддерживает полномочия Еврокомиссии на поиск решения вопроса справедливой экономической конкуренции с Китаем.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с уходящим американским главой Джо Байденом заявил, что готов сотрудничать с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа. По его словам, Китай стремится к переходу китайско-американских отношений на благо двух народов.