Стало известно об изнасилованиях победительниц конкурса красоты во Франции

Заместитель бывшего президента проекта «Мисс Франция» Юбер Герен в книге «Мисс Франция: от мечты к реальности» откровенно рассказал, что участниц конкурса склоняли к интиму. Об этом сообщила газета The Times .

Он заявил о неоднократных изнасилованиях конкурсанток. В книге Герен опирался на беседы и с организаторами конкурса красоты, и с его участницами. По словам одной из победительниц, ее изнасиловали через несколько часов после получения короны.

В период с 1981 по 2010 годы, указал автор книги, минимум 10 девушек стали жертвами руководителей конкурса. Их не только насиловали, но и принуждали к оральному сексу. Конкурсантки не жаловались, так как на них оказывалось давление.

По словам Герена, причастные к этим преступлениям до сих пор работают в этой организации, имена он не раскрыл.

При этом некая Камилла Серф, победившая в конкурсе красоты в 2015 году, заявила, что никогда не общалась с ним. По словам девушки, она ничего не слышала о случаях насилия. И добавила, что Герен приписал ей цитаты, включенные в книгу.

Организаторы конкурса также отреагировали, отметив, что обвинения бывшего президента проекта пока еще не доказаны.

