Стало известно о встрече британского премьера с Эпштейном

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр принимал в своей резиденции американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила Би-би-си.

На личной встрече настоял британский лорд Питер Мандельсон. В окружении Блэра подтвердили этот факт, но уточнили, что она состоялась до вынесения Эпштейну публичных обвинений за сексуальные преступления.

Представитель Блэра сказал, что в 2022 году экс-премьер-министр провел менее получаса с Эпштейном на Даунинг-стрит, они разговаривали о политике США и Великобритании. После этого больше не общались.

В разговоре с главой аппарата Блэра лорд Мандельсон назвал Эпштейна своим другом, которого экс-президент США Билл Клинтон надеялся представить премьер-министру Великобритании.

