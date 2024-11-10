Стало известно о состоянии россиян после ДТП в Египте

Посольство: четверо из 30 попавших в ДТП в Египте россиян находятся в госпитале

Жизни россиян, попавших в ДТП с участием автобуса в районе города Рас-Сидр на востоке Египта, ничто не угрожает. Им оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Каире.

«В автобусе было 30 граждан России и еще несколько — стран СНГ. Из них 26 с травмами, не угрожающими жизни», — отметили дипломаты.

В посольстве указали, что «мониторят ситуацию и находятся на связи со всеми российскими туристами». Лечение пострадавших оплатят за счет страховой компании.

В настоящий момент семья из четырех человек находится в госпитале Суэца. Остальные 26 россиян вернулись в отели после оказания им медицинской помощи.

Автобус, в котором находились российские туристы, направлялся из Шарм-эш-Шейха в Каир. ДТП произошло утром 9 ноября. В результате ДТП пострадал 41 человек, сообщали «Известия». В автобусе ехали граждане России, Украины, Азербайджана, Казахстана и Египта.