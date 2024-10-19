Стало известно о секретной подземной тюрьме в Бангладеш под названием «Дом зеркал»

На протяжении многих лет в Бангладеш действовала секретная тюрьма с кодовым названием «Дом зеркал», в которую сажали политических заключенных. Об этом сообщила газета The New York Times .

Тюрьма располагалась под землей, а ее существование держалось в тайне. Издание отметило, что находящаяся у власти более 15 лет премьер-министр Бангладеш Шейх Хасину стала «параноидальным и деспотичным лидером». Для борьбы с оппонентами она использовала подразделение быстрого реагирования и разведчиков. После волны протестов в августе Хасину подала в отставку и сбежала из страны.

Из «Дома зеркал» освободили экс-адвоката Мира Ахмада Куасема Армана, бывшего генерала армии Абдуллахила Амана Азма, экс-посла Бангладеш в Катаре и Вьетнаме Маруфа Замана и других неугодных режиму Хасину людей. По данным газеты, с 2009 после задержаний пропали порядка 150 человек.

В июле в Бангладеш начались протесты, поводом для которых стала обнародованная информация о коррупционных схемах в правительстве. Участники беспорядков ворвались в здание парламента в Дакке и разгромили дом министра внутренних дел Асадуззамана Хана.