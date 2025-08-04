СВР: Британия запланировала устроить провокацию на море с помощью Украины

Британские спецслужбы собираются устроить диверсию против России с помощью разлива нефти в международных водах. Они планировали поручить исполнение украинским силовикам, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Их ожидаемо грязная работа и неспособность „заметать следы“ рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности», — отметили в СВР.

В пресс-бюро добавили, что провокация с одним или несколькими танкерами приведет к экологической катастрофе. Согласно замыслу британских спецслужб, после этого страны НАТО смогут задерживать любые подозрительные суда в международных водах.

«Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия», — подчеркнули в ведомстве.

Атака также может повлиять на позицию Трампа, в том числе склонить его к введению вторичных санкций простив государств-покупателей российской нефти.