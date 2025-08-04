Стало известно о роли украинцев в британской провокации на море
СВР: Британия запланировала устроить провокацию на море с помощью Украины
Британские спецслужбы собираются устроить диверсию против России с помощью разлива нефти в международных водах. Они планировали поручить исполнение украинским силовикам, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«Их ожидаемо грязная работа и неспособность „заметать следы“ рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности», — отметили в СВР.
В пресс-бюро добавили, что провокация с одним или несколькими танкерами приведет к экологической катастрофе. Согласно замыслу британских спецслужб, после этого страны НАТО смогут задерживать любые подозрительные суда в международных водах.
«Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия», — подчеркнули в ведомстве.
Атака также может повлиять на позицию Трампа, в том числе склонить его к введению вторичных санкций простив государств-покупателей российской нефти.