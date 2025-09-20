Стало известно о приостановке США продажи части вооружения Европе

Соединенные Штаты вынуждены ограничивать поставки оружия и военной техники за рубеж из-за дефицита запасов, необходимых для собственных нужд. Об этом сообщил журнал Atlantic .

По данным издания, администрация в Вашингтоне готова отдать приоритет пополнению американских арсеналов в ущерб запросам союзников. Так, зампомощника министра обороны Элбридж Колби в разговоре с Госдепом заявил, что не поддерживает идею продажи Дании комплексов Patriot, так как их «не хватает даже самим США».

Автор публикации указывает, что у Вашингтона имеется лишь около 25% ракет-перехватчиков, необходимых для реализации военных планов Пентагона. Первым сигналом изменения политики стал отказ от сделки по Patriot с Данией, несмотря на то, что этого добивались несколько недель.

Как отмечает Atlantic, Пентагон начал блокировать новые запросы на поставки вооружений из Европы. При этом отдельные поставки Украине пока не затрагиваются.