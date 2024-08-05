Стало известно о построенном в Израиле бункере для местного правительства

Служба безопасности Израиля создала в районе Иерусалима подземный бункер для лидеров страны. Об этом сообщил сайт Walla .

По информации издания, бункер построили, чтобы руководство спряталось от обстрела со стороны Ирана или Ливана. В укрытии можно находиться в течение длительного периода, добавил журналист Walla Бен Каспит.

В соцсети X он написал, что бункер оснастили средствами управления войскам и подключили к Генштабу армии обороны Израиля в Иерусалиме.

«Бункер <…> невосприимчив ко всем видам имеющегося оружия», — добавил Каспит.

Ранее в Тегеране израильские военные ликвидировали главу палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании. Востоковед Семен Багдасаров спрогнозировал, что ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в большую войну в регионе. Он навал ликвидацию Хании «мощной пощечиной» Ирану прямо во время инаугурации президента. Эксперт отметил, что Израилю следует готовиться к удару с иранской стороны.