Политолог Багдасаров: убийство Хании подталкивает ситуацию к большой войне на Ближнем Востоке

Убийство главы ХАМАС Исмаила Хании несомненно повлияет на динамику конфликта между Израилем и палестинскими группировками. Это может подтолкнуть ситуацию к большой войне на Ближнем Востоке, рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров сайту MK.Ru.

По словам эксперта, прекратятся любые переговоры по заложникам и по возможности прекращения боевых действий. Ирану нанесли «мощную пощечину» в канун инаугурации президента, поэтому Израилю стоит готовится к удару от Ирана.

Американцы, как и иранцы, не хотят эскалации конфликта. Однако все идет к большой войне, отметил Багдасаров.