Стало известно о последствиях пожара на заводе по производству систем ПВО IRIS-T | 360°

03 мая 2024, 22:55
Стало известно о последствиях пожара на заводе по производству систем ПВО IRIS-T
Spiegel: производство систем IRIS-T не пострадало при пожаре на заводе в Берлине
Крупный пожар на предприятии компании Diehl в Берлине не повлиял на процесс производства систем ПВО IRIS-T. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.
Речь идет о немецких системах противовоздушной обороны, которые поставляются на Украину.
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Ранее сообщалось, что металлообрабатывающий завод загорелся в районе Лихтерфельде в Берлине. Из-за пожара некоторые районы столицы Германии накрыло ядовитым дымом. Жителей города предупредили об опасности и направили им экстренные оповещения.
Российские военные 14 апреля уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс немецкого производства IRIS-T в зоне проведения спецоперации. Кадры ликвидации техники показала пресс-служба Минобороны.
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