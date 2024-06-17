Стало известно о погибшем военном при взрыве на полигоне в Чехии

Минобороны Чехии заявило о погибшем и восьми раненных при взрыве на полигоне

Взрыв неустановленного боеприпаса на чешском полигоне Либава стал причиной гибели солдата, ранений семи военнослужащих и одного гражданского. Об этом в беседе с журналистами заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркнула, что речь идет именно о несчастном случае, который не имеет ничего общего с международной ситуацией.

«Семь солдат и один гражданский служащий были ранены. К сожалению, один солдат погиб на месте. Все они были сотрудниками Центра безопасности боеприпасов», — привел слова министра обороны Чехии телеканал ČT24.

Чернохова добавила, что детонация произошла во время плановой тренировки саперов. Всех пострадавших доставили в университетский и военный госпитали. На месте происшествия сейчас работает военная полиция, которая завела уголовное дело.

Взрыв на чешском военном полигоне Либава произошел утром в понедельник, 17 июня. Изначально военные не сообщали о погибших, но говорили о девяти раненых. Какой именно боеприпас сдетонировал, в Минобороны не раскрыли.