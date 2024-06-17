Девять человек получили ранения при взрыве на полигоне в Чехии

ВС Чехии сообщили о взрыве на военном полигоне Либава, пострадали люди

На военном полигоне Либава в Чехии прогремел мощный взрыв. О прошествии сообщила пресс-служба Вооруженных сил республики.

«Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас», — отметили в ВС Чехии.

По предварительной информации, ранения получили девять военнослужащих. Четверых пострадавших доставили в больницу города Оломоуц, еще четырех раненых солдат направили в военный госпиталь, одному человеку оказали помощь на месте.

Военная полиция приступила к расследованию. Известно, что на место взрыва вылетел спасательный вертолет.

Накануне жители Полтавы ночью слышали громкие взрывы. Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 22:58 по московскому времени.

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