Девять человек получили ранения при взрыве на полигоне в Чехии

ВС Чехии сообщили о взрыве на военном полигоне Либава, пострадали люди

На военном полигоне Либава в Чехии прогремел мощный взрыв. О прошествии сообщила пресс-служба Вооруженных сил республики.

«Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас», — отметили в ВС Чехии.

По предварительной информации, ранения получили девять военнослужащих. Четверых пострадавших доставили в больницу города Оломоуц, еще четырех раненых солдат направили в военный госпиталь, одному человеку оказали помощь на месте.

Военная полиция приступила к расследованию. Известно, что на место взрыва вылетел спасательный вертолет.

Накануне жители Полтавы ночью слышали громкие взрывы. Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 22:58 по московскому времени.