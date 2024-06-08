Стало известно о планах Запада по развалу России
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о планах Запада развалить Россию
На Западе действительно вынашивают планы по разделу России на несколько частей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее слова привел ТАСС.
Экс-дипломат сразу оговорилась, что документальных доказательств не видела, однако знакома с заявлениями членов известного аналитического центра в США.
«Не знаю точно, на пять разных частей или нет, но там были дебаты, я помню. Не видела документов, но видела заявления сотрудников Атлантического совета. Это очень известный аналитический центр в США», — отметила она.
Кнайсль добавила, что еще до 2022 года видела в социальных сетях размышления про «балканизацию России». Политик отметили, что на Западе до сих пор думают о «дезинтеграции и развале» страны.
Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что президент Владимир Путин раскрыл замысел Запада по развалу России и защитил интересы своего государства.