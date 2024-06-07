Коллективный Запад отработал в Югославии план по разделу России на пять частей. Однако президент Владимир Путин раскрыл замысел и защитил интересы своей страны, заявил ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик.

По его словам, 20 лет назад западные страны тренировались на Югославии, чтобы спустя годы провести аналогичную кампанию в России. Додик заявил, что они планировали оккупировать Украину, чтобы максимально приблизиться и разделить страну на части.

«Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира, и вот, наконец, пришли сюда. Думали, что у них это получится», — сказал он.

Путин, по мнению Додика, заметил эту тенденцию и принял меры. Президент России встал на защиту национальных и государственных интересов. Глава Республики Сербской назвал его богатством русского народа.

О плане Запада поделить Россию Путин заявлял на прошлогодней коллегии Минобороны. По его словам, эту кампанию начали сразу после распада СССР.