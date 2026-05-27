Стало известно о планах Лукашенко на визит в Казахстан

Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетит в Казахстан с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии на официальном сайте .

Лукашенко прибудет в Астану 28 мая. Его визит рассчитан на два дня. Глава Белоруссии примет участие в форуме и саммите ЕАЭС.

Первое в рамках этого визита выступление президента Белоруссии пройдет в четверг, 28 мая. Он заявлен участником пленарного заседания.

Главной темой этой встречи станет мировая цифровая гонка и развитие искусственного интеллекта. Лукашенко представит стратегию Минска по внедрению нейросетей в реальный сектор экономики.

На следующий день состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран обсудят около 20 важнейших вопросов, включая международную торговлю.

В Казахстан на тот же саммит прилетел и российский президент Владимир Путин. Его выступление на форуме состоится вечером в четверг, 28 мая. В Астане президента встретил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.