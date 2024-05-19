Стало известно о контактах с двумя пассажирами вертолета Раиси | 360°

Мир 19 мая 2024, 21:16 Стало известно о контактах с двумя пассажирами вертолета Раиси IRNA: с двумя пассажирами вертолета президента Ирана установили контакт РИА «Новости»

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С двумя пассажирами вертолета иранского лидера Ибрахима Раиси удалось установить контакт. Об этом сообщил вице-президент исламской республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури, чьи слова привело агентство IRNA.

«Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолете. Представляется, что это несерьезный инцидент», — отметил он.

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Вооруженные силы Ирана подключились к поискам рухнувшего вертолета, где находился Раиси. Сразу после авиакатастрофы на место отправили бригады скорой помощи.

Иранский лидер возвращался с церемонии открытия плотин на реке Аракс. Там присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Раиси мог совершить жесткую посадку из-за плохих погодных условий.