Стало известно о готовности Китая отправить миротворцев на Украину

Китайские власти выразили готовность направить миротворческий контингент на Украину. Об этом сообщило Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным издания, в Пекине подчеркнули, что такое решение возможно только при наличии мандата ООН.

В то же время в Евросоюзе подобная инициатива вызывает опасения. По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, существует риск, что китайские миротворцы будут заниматься разведывательной деятельностью и в случае обострения конфликта займут пророссийскую позицию.

Большинство стран ЕС, как отмечает Welt, пока не готовы предоставлять мандат ООН для подобных действий. Исключением является Италия, которая в последние месяцы активно продвигает эту идею.

Газета Hurriyet ранее сообщила, что Турция может принять участие в миротворческой операции на Украине, если ей определят четкие задачи и полномочия.