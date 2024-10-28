Стало известно о десятках тысяч смертей в Европе из-за газовых плит

Bloomberg: каждый год газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе

Газовыми плитами пользуются около трети домохозяйств в Европе. Из-за устройств ежегодно умирают около 40 тысяч человек, сообщило агентство Bloomberg .

Как сообщили ученые испанского Университета Жауме I, во время работы газовые плиты выделяют диоксид азота и твердые частицы, вызывающие респираторные заболевания и провоцирующие преждевременную смерть.

«С точки зрения общественного здравоохранения газовые плиты токсичны», — отметила одна из исследователей Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

Она заметила, что проблема ранней смертности из-за газовых плит гораздо серьезнее, чем об этом думают. Ученые призвали людей чаще проветривать помещения, чтобы избежать летального исхода. По данным авторов материала, реальное число смертей от газовых плит вероятно еще выше, потому что во время их работы выделяются и другие вредные вещества, которые в исследовании не учитывали.

Россиян также призвали чаще проветривать квартиры, в которых есть газовые плиты. Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко отметила, что нужно регулярно обслуживать эти приборы, чтобы не допустить утечки.