Стало известно, о чем говорили Трамп и Хабиб Нурмагомедов на поединке в США

Экс-лидер Штатов Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову закончить конфликт в Палестине. Видео с их диалогом опубликовал бывший боец ММА блогер Там Хан в соцсети Х .

Их встреча состоялась в ночь на 2 июня. Российский спортсмен Ислам Махачев победил американца Дастина Порье на турнире в США и получил титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов был его секундантом. В ходе мероприятия бывший чемпион увиделся с Трампом.

«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — сказал Нурмагомедов на кадрах.

«Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил ему экс-лидер Штатов.

Ранее стало известно, что зрители турнира по смешанным единоборствам UFC 302 в Ньюарке оскорбили нынешнего президента США Джо Байдена. Фанаты выкрикивали презрительные фразы в его адрес во время поединка Махачева и Порье.