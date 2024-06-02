Зрители турнира MMA в Ньюарке оскорбили Байдена с трибун

Mash: зрители турнира UFC 302 в Ньюарке скандировали оскорбления в адрес Байдена

The White House
Фото: The White House

Зрители турнира по смешанным единоборствам UFC 302, который проходил в ночь на 2 июня в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси, скандировали во время боя оскорбительную кричалку в адрес президента США Джо Байдена. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Посетители спортивного комплекса выкрикивали оскорбления во время схватки российского спортсмена Ислама Махачева и американца Дастина Порье. По данным издания, среди зрителей присутствовал кандидат в президенты США Дональд Трамп, но поклонники MMA встретили его радушно.

Бой между Махачевым и Порье продлился более 1,5 часа и закончился победой россиянина. Россиянин одержал 26-ю победу в карьере.

Махачев в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Победу в схватке ему принес удушающий прием в пятом раунде. Россиянин после боя признался, что Порье был блестяще подготовленным противником и доставил ему много трудностей.

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