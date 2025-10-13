Стало известно, о чем говорили пять часов Путин и Уиткофф

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф провел в Москве пятичасовую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался широкий круг интересных вопросов. Об этом глава Белого дома рассказал во время своего выступления в израильском парламенте (Кнессете). Трансляцию вел телеканал Fox News .

«Через пять часов он вышел, и я спросил: что вы обсуждали все это время? Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей», — поделился Трамп.

Стивен Уиткофф считается одним из самых приближенных к Трампу советников. Он стал первым представителем новой американской администрации, посетившим Россию после инаугурации президента США в январе.

Первый визит Уиткоффа состоялся 11 февраля — тогда он прибыл в Москву, чтобы забрать американца Марка Фогела, осужденного в России за контрабанду наркотиков и помилованного Владимиром Путиным накануне поездки. Второй визит прошел 25 апреля, когда спецпосланник вновь встретился с главой российского государства.

Ранее Уиткофф заявил, что план президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа может оказать большое влияние на мирный процесс по Украине.