Стало известно, на что уйдет большая часть состояния Билла Гейтса

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс планирует потратить большую часть своих сбережений на развитие стран Африки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте его благотворительного фонда Gates Foundation

Гейтс отметил, что гордится всем, чего добился фонд за первые 25 лет своего существования. По его словам, на этом он не остановится. В течение 20 лет он намерен потратить все свои сбережения на благотворительность.

Гейтс также отметил, что за этот период удвоит свои пожертвования. Он ожидает, что в период до 2025 года фонд потратит более 200 миллиардов долларов. Причем эта сумма включает не только остаток средств фонда, но и его будущие пожертвования.

«Недавно я заявил о намерении в ближайшие 20 лет потратить свое состояние на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке», — отметил Гейтс на собрании Африканского союза.

По словам бизнесмена, ключевой целью этих пожертвований станет здравоохранение и благосостояние африканских народов.

Ранее дочь Билла Гейтса рассказала, что ее отец болен синдромом Аспергера.