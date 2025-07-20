Стало известно место отпуска Трампа и Вэнса

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс запланировали отдохнуть летом в Великобритании. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

Вэнс поедет в Лондон с супругой и тремя детьми примерно в середине августа. Они забронируют коттедж и проведут некоторое время в живописном районе Котсуолдс, расположенном на юго-западе Англии. Затем отдыхающие направятся в Шотландию.

В отпуске вице-президент Соединенных Штатов, по информации журналистов, хотел навестить главу МИД Дэвида Лэмми в его резиденции Чивнинг-хаус, однако из-за несостыковки в графиках визит не состоится.

Трамп же с 25 по 29 июля посетит Шотландию. Президент остановится в принадлежащих ему гольф-клубах, а также встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее Трамп высмеял носки Вэнса с клевером на встрече с премьер-министром Ирландии.