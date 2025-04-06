Стало известно, кто выиграл от торговой войны Трампа

Глава КНР Си Цзиньпин, по мнению политологов, может считать эту неделю одной из самых успешных за последнее время. После того, как в среду Трамп торжественно объявил о введении масштабных пошлин на импорт, Китай дал быстрый ответ — сообщил о введении зеркального 34%-го тарифа на американские товары. Решение вступит в силу на следующей неделе.

Однако дело не только в симметричных мерах. Авторы публикации обратили внимание на то, что новый подход США к международной торговле, обозначенный Белым домом как «День освобождения», в первую очередь ударил по союзникам Белого дома, а не по ее стратегическим оппонентам. Это открывает Китаю окно возможностей для усиления своего влияния на мировой арене — как в экономике, так и в дипломатии.

Тарифы, которые администрация Трампа назвала крупнейшими за последние сто лет, могут изменить архитектуру глобальной торговли и перераспределить силы на международной арене. Пошлины США ввели практически против всего мира.