Стало известно, кто выиграл от торговой войны Трампа
WSJ: торговая война Трампа — стратегический подарок главе КНР
Новый виток глобальной тарифной войны, инициированной Дональдом Трампом, неожиданно обернулся стратегическим преимуществом для Китая. К такому выводу пришла редакция газеты The Wall Street Journal (WSJ).
Глава КНР Си Цзиньпин, по мнению политологов, может считать эту неделю одной из самых успешных за последнее время. После того, как в среду Трамп торжественно объявил о введении масштабных пошлин на импорт, Китай дал быстрый ответ — сообщил о введении зеркального 34%-го тарифа на американские товары. Решение вступит в силу на следующей неделе.
Однако дело не только в симметричных мерах. Авторы публикации обратили внимание на то, что новый подход США к международной торговле, обозначенный Белым домом как «День освобождения», в первую очередь ударил по союзникам Белого дома, а не по ее стратегическим оппонентам. Это открывает Китаю окно возможностей для усиления своего влияния на мировой арене — как в экономике, так и в дипломатии.
Тарифы, которые администрация Трампа назвала крупнейшими за последние сто лет, могут изменить архитектуру глобальной торговли и перераспределить силы на международной арене. Пошлины США ввели практически против всего мира.