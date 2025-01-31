Стало известно, кто управлял вертолетом в момент авиакатастрофы в Вашингтоне

ABC: столкнувшимся с самолетом в Вашингтоне вертолетом управляла женщина

Военным вертолетом Black Hawk, врезавшимся в пассажирский самолет над Вашингтоном, в момент столкновения управляла женщина-пилот с опытом полетов более 500 часов. Об этом сообщил телеканал ABC News .

По словам начальника штаба Главного управления армейской авиации Джонатана Козиола, на борту вертолета также находились инструктор и командир экипажа.

Он отметил, что это была очень опытная команда. Полетный опыт пилота-инструктора превышал одну тысячу часов, а у командира было несколько сотен часов налета.

«Оба пилота летали по этому конкретному маршруту раньше ночью. Это не было чем-то новым ни для одного из них», — добавил Козиол.

Весь экипаж вертолета погиб во время авиакатастрофы.

Ранее бывшая генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво отметила, что в районе авиакатастрофы был виден еще один яркий движущийся источник света, с которым экипаж вертолета мог перепутать самолет.