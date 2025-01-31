Названа новая версия авиакатастрофы в США

Пилот вертолета Black Hawk мог перепутать яркий источник света с самолетом перед авиакатастрофой в Вашингтоне. Такую версию крушения озвучила бывшая генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво в интервью CNN.

После изучения видео происшествия эксперт обратила внимание, что в районе аварии был виден еще один источник света. Скьяво предположила, что из-за него экипаж вертолета мог отслеживать не то воздушное судно.

«Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот мог сфокусироваться на более ярком двигавшемся свете и принять его за самолет, который должен был отслеживать», — отметила она.

Также эксперт не исключила, что вертолет совершал полет выше положенной высоты.

Минтранс США ранее заявил, что авиакатастрофу с участием пассажирского лайнера и армейского вертолета можно было предотвратить. Жертвами трагедии стали 67 человек — 64 на борту лайнера и три члена экипажа Black Hawk.