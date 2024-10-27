Россиянка завоевала титул первой вице-миссис на конкурсе Mrs Supermodel Worldwide

Уроженка Перми Влада Андрианова стала первой вице-миссис на конкурсе красоты Mrs Supermodel Worldwide 2024. Об этом россиянка сообщила на своей странице в «ВКонтакте» .

«Я с достоинством представила нашу страну. В связи с политической ситуацией мне было безумно трудно. И первое место оставим без комментариев», — написала она.

Девушка поблагодарила всех за поддержку. По словам Андриановой, во время участия в международном конкурсе она сделала «сверх максимума» с учетов своего положения.

Финал Mrs Supermodel Worldwide 2024 проходил в Нью-Дели, в нем участвовали 14 конкурсанток из разных стран. Главный титул завоевала украинка, а второй вице-миссис стала девушка из Казахстана.

Ранее жительница Иванова Лидия Смирнова попала в топ-25 победительниц международного конкурса красоты Woman of the Universe, прошедшего в Турции. Она является практикующим стоматологом и воспитывает двух сыновей.