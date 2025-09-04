Стало известно, кто может заставить Зеленского приехать в Москву

Bloomberg: по просьбе Трампа Зеленский может приехать в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать в Москву ради встречи с президентом России Владимиром Путиным, если этого потребует американский лидер Дональд Трамп. Такое развитие событий допустил корреспондент Bloomberg Оливер Крук.

Журналист в эфире отметил, что после «катастрофического визита в Овальный кабинет» украинский лидер изменил тактику: теперь, по его словам, Зеленский реагирует на требования Вашингтона максимально послушно.

Накануне Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов к переговорам, то может приехать в Москву.

Глава МИД Украины назвал приглашение в российскую столицу «заведомо неприемлемым», отметив, что как минимум семь стран готовы принять переговоры лидеров России и Украины для прекращения конфликта.