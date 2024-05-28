Стало известно, кому должна перейти власть на Украине после Зеленского

После истечения срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского власть должна перейти в руки законодательной власти — это подразумевает конституция страны. Право на ведение переговоров от имени Украины и возможное подписание мирных соглашений с Россией получит спикер Рады Руслан Стефанчук, пояснил Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа.

«По конституции Украины первым лицом государства является президент. Если его срок истек, а никаких решений по этому поводу не принято, то власть должна перейти в руки законодательной ветви власти», — пояснил парламентарий.

Главный закон Украины не предусматривает отмену выборов в случае введения военного положения, добавил Чепа. По его словам, легитимными в любом случае остаются только парламент и председатель Рады. А тот, кто будет подписывать соглашения с Зеленским, теоретически может потом отказаться их исполнять, сославшись на нелегитимность его власти, подчеркнул депутат.

Ранее о том, что в конституции Украины ничего не говорится о возможности продления полномочий лидера страны, заявил президент России Владимир Путин.