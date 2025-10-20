Стало известно, когда США поставят Австралии подлодки в рамках партнерства AUKUS

Reuters: подлодки под командование США прибудут в Австралию в 2027 году

Первые подлодки под командованием Соединенных Штатов прибудут в Австралию в 2027 году в рамках партнерства AUKUS. Об этом сообщило агентство Reuters .

Премьер-министр Энтони Альбанезе и президент Дональд Трамп обсудили будущее трехстороннего оборонного соглашения, подписанного США, Великобританией и Австралией в 2021 году для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

В 2025-м американские ВМС отправятся в Австралию для подготовки к прибытию субмарин, сообщили авторы материала. С 2032 года США продадут государству три подводных лодки класса Virginia.

На встрече с Трампом Альбанезе подчеркнул, что Австралия с Соединенные Штаты выведут оборону на «новый уровень».

В феврале 2025 года американский лидер оконфузился во время беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Один из журналистов спросил, будет ли глава Белого дома обсуждать с главой британского правительства AUKUS, на что Трамп ответил: «А что это такое?».