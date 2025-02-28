Трамп забыл о существовании военного блока AUKUS

Трамп в ответ на вопрос о блоке AUKUS переспросил, что это значит

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером забыл о военном блоке AUKUS. О курьезе рассказал австралийский новостной сайт ABC .

Один из журналистов спросил главу Белого дома, будет ли тот обсуждать с гостем из Великобритании тему AUKUS.

«А что это такое?» — переспросил Трамп.

Получив ответ, он заявил, что обсудит со Стармером вопрос, и добавил о хороших отношениях с Австралией.

Ранее стало известно, что в блоке спустя три года после создания нашли серьезные проблемы. Например, американские судоверфи отстают на годы и не могут дать Австралии обещанные атомные подводные лодки. Кроме того, страны блока не обмениваются разработками в сфере искусственного интеллекта, несмотря на то, что обещали это делать.