Стало известно, когда между Россией и Белоруссией могут отменить роуминг

Мезенцев: роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить до конца 2024 года

Специалисты могут завершить работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией до конца года. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, проделанная работа уже имеет серьезный результат.

«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ — до конца года», — подчеркнул он.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства могут запустить проект по отмене роуминга.

По словам замглавы российского МИД Михаила Галузина, такая мера поможет развитию туризма и налаживанию контактов между населением.