Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что Россия и Белоруссия готовы отменить роуминг к апрелю 2025 года

Россия и Белоруссия активно работают над отменой роуминга между странами. Об этом сообщил НСН заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что вся подготовительная работа уже завершена, и отмена может произойти к апрелю 2025 года. Галузин отметил, что Россия готова ускорить этот процесс, поскольку это положительно скажется на туризме и принесет гражданам обеих стран значительные выгоды.

В то же время министр цифрового развития РФ Максут Шадаев ранее заявлял, что отмена роуминга приведет к финансовым потерям для белорусских операторов, однако российские операторы готовы принять такие издержки.