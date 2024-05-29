Стало известно, когда Европа полностью откажется от российских энергоресурсов

Страны ЕС смогут полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2030 году. Такой прогноз сделал Международный валютный фонд в докладе , посвященном европейской энергобезопасности.

«Европейский союз обязался постепенно прекратить весь оставшийся импорт российского ископаемого топлива до 2030 года», — указано в докладе.

Предположительно, Европа станет импортировать больше энергетических ресурсов из США. При этом МВФ отметил, что украинский конфликт и связанные с ним торговые ограничения будут иметь последствия для европейской энергобезопасности.

Ранее Германия и Чехия предложили Евросоюзу обсудить шаги для полного отказа от импорта российских энергоносителей и создать рабочую группу для решения этого вопроса. Однако австрийская компания OMV не готова отказаться от контракта с «Газпромом». Кроме того, за один месяц поставки газа из России в ЕС увеличились на 2,3% — до 1,14 миллиарда евро.