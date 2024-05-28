Австрийская OMV решила не отказываться от российского газа

Глава OMV Штерн: отказ от контракта на поставки с «Газпромом» невозможен

Австрийская компания OMV не готова отказаться от контракта с «Газпромом». Такое заявление сделал гендиректор нефтегазового учреждения Альфред Штерн, сообщила газета der Standard .

«Пока нет санкций, с нашей точки зрения, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с „Газпромом“», — сказал Штерн.

Год назад руководитель компании говорил, что OMV продолжит закупку российского газа в рамках долгосрочного контракта, несмотря на санкции. Как сообщала газета Financial Times, организация намерена получать объемы топлива от «Газпрома» до тех пор, пока они будут его поставлять.

По последним данным, главным импортером российского газа в Евросоюзе стала Италия. В целом за месяц поставки газа из России в ЕС увеличились на 2,3% — до 1,14 миллиарда евро.