Стало известно, когда ЕС предложит Украине кредит за счет активов России

Евросоюз планирует подготовить юридическое предложение о выделении кредита Украине из замороженных российских активов к середине 2026 года. Это возможно, если страны Европы достигнут соглашения на встрече в конце октября, сообщили источники агентства Bloomberg .

«Как только оно будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года», — говорится в публикации.

По данным портала Euractiv, европейские дипломаты считают, что страны ЕС, возможно, не смогут договориться о кредите для Украины за счет замороженных российских активов к концу октября. Причина — скептицизм Бельгии по поводу этого плана.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Больше 200 миллиардов из них находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщила, что с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов.

Еврокомиссия предложила использовать российские активы для кредита Украине. Киев должен был бы вернуть деньги после того, как Россия выплатит «репарации». Однако в Евросоюзе нет единого мнения по этому вопросу. Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, в интервью РИА «Новости» назвал требования репараций от России демагогией.

В РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.

Ранее Бельгия определила три красные линии на использование российских активов в рамках предоставления кредита ЕС Украине. Страна обратилась к Евросоюзу с просьбой взять на себя юридические обязательства и разделить риски по плану использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро.