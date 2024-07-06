Стало известно, какой план по Украине озвучит Болгария на саммите НАТО

Болгария на саммите НАТО предложит провести переговоры между Украиной и Россией

Болгария на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, в которых хотела бы выступить в качестве посредника. Об этом сообщило агентство Novinite .

Действующий премьер-министр страны Димитар Главчев уже заявил, что на предстоящем саммите альянса Болгария инициирует мирные переговоры между сторонами украинского конфликта.

По его словам, сейчас нет «ничего лучше», чем переговоры, «в которых Болгария могла бы стать посредником».

Журналисты агентства при этом отметили, что Главчев скептично настроен по отношению к тому, что Болгарию могут принять в качестве медиатора.

«Я сделаю хорошее предложение, но нам нужно согласие, чтобы быть признанными в качестве посредников», — заявил он.

Главчев добавил, что мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что в Вашингтоне страны НАТО на саммите в первую очередь обсудят поставки оружия и подготовку личного состава для ВСУ.