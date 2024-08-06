Стало известно, какое послание Путин передал Ирану

Российский лидер Владимир Путин попросил правительство Ирана о сдержанных действиях по отношению к Израилю в ответ на покушение на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на источники в Исламской Республике.

По информации журналистов, глава РФ призвал иранского верховного лидера аятоллу Али Хаменеи быть сдержаннее в ответных мерах на ракетный удар, из-за которого скончался Хания. Также Путин посоветовал Хаменеи не атаковать мирных израильтян. Собеседник агентства рассказал, что это послание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу передал иранским чиновникам во время своего визита в Тегеран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Иран совершит масштабную атаку на Израиль, это повлияет на отношения исламской страны с США. Речь идет о перекрытии всех будущих взаимодействий между Тегераном и Вашингтоном.