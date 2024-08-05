Блинкен пригрозил Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль

Если ожидаемая атака Ирана на Израиль будет настолько же масштабной, как в апреле, это может повлиять на дальнейшие отношения исламской страны с США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с содержанием телефонного разговора госсекретаря с главами МИД стран G7.

«Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединенными Штатами», — процитировала газета дипломата.

На селекторном совещании госсекретарь США предупредил министров о готовящемся ударе Ирана по Израилю в ответ на убийство политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Блинкен заявил, что «Хезболла» атакует в ближайшие 24–48 часов.