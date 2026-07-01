Стало известно, какие продукты больше всего подорожали

Сера и индий оказались самыми подорожавшими продуктами в мире в 2026

В первом полугодии рекордный рост цен показали сера и индий, а картофель стал самым подешевевшим продуктом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Цена серы увеличилась с начала года в 2,4 раза. Индий подорожал почти на 88% и германий на 72%.

Среди топлива наибольший скачок стоимости показал бензин на американских рынках, который подорожал на 69% за полгода. Также выросла стоимость газа: СПГ в Восточной Азии подорожал на 65%, в Европе голубое топливо прибавило 55%. Замыкает тройку лидеров мазут с ростом цены на 50%.

В сельхозпродукции наиболее значительный рост стоимости зафиксировали у риса — 38%, рапса — 26%, а также чая на индийском рынке — 24%.

При этом подешевел больше всего картофель в Европе. Цена упала на 78%.

Ранее аналитик Анатолий Тихонов предупредил о вероятном подорожании сахара. По его словам, явление Эль-Ниньо может погубить урожай сахарного тростника в Индии.